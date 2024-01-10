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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.24 10:15

Будем здоровы! Утверждена 3-летняя программа госгарантий бесплатной медпомощи в стране

Правительство России вчера утвердило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2024-2026 гг. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, её финансирование на текущий год увеличено более чем на 400 млрд рублей.

- Правительство утвердило программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трёхлетний период. Её финансирование за счёт средств ОМС на этот год увеличено более чем на 400 млрд рублей. Это позволяет повышать качество и доступность лечения граждан, оно и дальше будет предоставляться по полису обязательного медицинского страхования бесплатно, - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами во вторник.

По его словам, в программе чётко регламентированы правила проведения диспансеризации, расширены сроки углубленной диспансеризация для перенёсших COVID-19, теперь её можно будет пройти на протяжении года после выздоровления, а направления на дополнительные обследования должны выдаваться в течение трёх дней. Также программа должна быть дополнена новым видом диспансеризации по репродуктивному здоровью.

Кроме того, уточнён порядок работы выездных бригад, которые участвуют в организации медосмотров жителей удалённых населённых пунктов. Граждане будут заранее проинформированы о прибытии таких специалистов, чтобы все желающие могли проверить своё здоровье и получить квалифицированные рекомендации и консультации врачей, отметил Мишустин.

Для повышения доступности высокотехнологичной помощи некоторые её виды перевели в программу ОМС, пояснил премьер-министр РФ. Речь идёт о таких профилях, как: офтальмология, урология, травматология-ортопедия, а также о лечении хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов.

Он напомнил, что ранее такие операции и процедуры оплачивались за счёт федерального бюджета. Теперь расходы возьмёт на себя фонд ОМС. Высвободившиеся средства в размере около 6,5 млрд рублей пойдут на финансирование лечения по другим востребованным направлениям.

Фото: https://gov-murman.ru

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