Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппа

Как рассказал сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, планируется, что она охватит свыше 360 тысяч северян.

«Очень прошу внимательно отнестись к профилактике сезонного гриппа! В первую очередь обращаюсь к родителям детей младше пяти лет, взрослым старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам во втором и третьем триместре», – подчеркнул Андрей Чибис.

Прививочные пункты организованы во всех подведомственных региональному Минздраву медицинских организациях. Всего в Мурманской области работает 75 пунктов вакцинации.

Для вакцинации против сезонного гриппа используются: для взрослого населения – трехвалентные (от трёх штаммов гриппа) «Совигрипп» и «Флю-М»; для детского населения – «Ультрикс Квадри» (от четырёх штаммов гриппа). Все вакцины инактивированные, то есть содержат не целый вирус, а лишь его частицы – вирусный антиген, чтобы вызвать иммунный ответ и образование антител. Поэтому применяемые вакцины безопасны и «заболеть от прививки» невозможно, уточняет Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/