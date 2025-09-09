Будем здоровы! В Мурманской области продолжается реализация проекта «Витаминизация»

Вчера на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис призвал северян старше 18 лет бесплатно пройти тестирование на уровень витамина D в организме и получить препарат для его коррекции в случае дефицита.

«Как показывает практика, нехватка витамина D может наблюдаться даже у тех людей, кто побывал в отпуске на юге. Прошу наших жителей не игнорировать этот вопрос», – подчеркнул Андрей Чибис.

Пункты витаминизации работают в популярных у северян и доступных местах. С адресами и графиком их работы можно ознакомиться на сайте регионального Минздрава в разделе «Витаминизация».

Андрей Чибис отметил, что объективные данные говорят об успехах в развитии системы здравоохранения Заполярья. Так, Мурманская область входит в тройку лучших регионов страны по количеству сохраненных жизней. Профилактические мероприятия, такие как вакцинация и витаминизация, играют в этой работе очень важную роль.