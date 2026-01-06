Будем здоровы: в Мурманской области зарегистрировано 3327 случаев заболеваний ОРВИЖителей и гостей Мурманской области приглашают на рождественские праздничные мероприятия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.01.26 18:00

Будем здоровы: в Мурманской области зарегистрировано 3327 случаев заболеваний ОРВИ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, на первой календарной неделе 2026 года (с 29 декабря по 4 января) в нашем регионе продолжается регистрация лиц, заболевших острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ).

В этот период зарегистрировано 3327 случаев заболеваний ОРВИ, в т.ч. гриппа; доля детского населения составляет 31,3%, из которых дети 3-6 лет составляют 33,3% и школьники – 38,7%.

В структуре респираторных вирусов выделены как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии. В структуре вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2); заболеваемость COVID-19 составила 8,1 на 100,0 тысяч населения, всего за неделю зарегистрировано 53 случая.

Интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом в России с 29 декабря по 4 января снизилась почти вдвое, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,9 раза, что связано с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в праздничные дни и в период школьных каникул, отмечает ведомство.

По данным пресс-службы, доля госпитализированных среди заболевших остаётся невысокой — 2,6%. По итогам первой недели года по стране зарегистрировали более 605 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, а также 5,5 тысячи — COVID‑19.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди штаммов гриппа доминирует A(H3N2), известный как гонконгский.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Лебединое озеро». Художественный фильм (16+)20:30«На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». Художественный фильм (16+)22:05«Рождество в замке». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Планы-2026: значительно увеличить собираемость налогов за счёт «обеления» экономики страны-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»