Будем здоровы: в Мурманской области зарегистрировано 3327 случаев заболеваний ОРВИ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, на первой календарной неделе 2026 года (с 29 декабря по 4 января) в нашем регионе продолжается регистрация лиц, заболевших острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ).

В этот период зарегистрировано 3327 случаев заболеваний ОРВИ, в т.ч. гриппа; доля детского населения составляет 31,3%, из которых дети 3-6 лет составляют 33,3% и школьники – 38,7%.

В структуре респираторных вирусов выделены как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии. В структуре вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2); заболеваемость COVID-19 составила 8,1 на 100,0 тысяч населения, всего за неделю зарегистрировано 53 случая.

Интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом в России с 29 декабря по 4 января снизилась почти вдвое, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,9 раза, что связано с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в праздничные дни и в период школьных каникул, отмечает ведомство.

По данным пресс-службы, доля госпитализированных среди заболевших остаётся невысокой — 2,6%. По итогам первой недели года по стране зарегистрировали более 605 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, а также 5,5 тысячи — COVID‑19.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди штаммов гриппа доминирует A(H3N2), известный как гонконгский.

