Будет дым без огня! В Мурманске возле спорткомплекса «Снежинка» пройдут учения государственной противопожарной службы

16 марта на площадке для стоянки транспорта на Восточно-Объездной дороге в районе спортивного комплекса «Снежинка» в рамках второго этапа командно-штабных учений будут проводиться практические мероприятия по тушению природных пожаров, защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры, в том числе, отработка задач инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщает администрация города Мурманска, при проведении указанных мероприятий в качестве одного из практических элементов будет проведена имитация задымления с использованием дымовых шашек с общим временем задымления до 15 минут и площадью задымления 150 х 150 метров.

ГУ МСЧ России по Мурманской области просит жителей и гостей города Мурманска сохранять спокойствие во время проведения учебных мероприятий.