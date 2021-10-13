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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.21 10:00

Будет приостановлено вещание - ОРТПЦ проводит плановые профилактические работы

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 18 октября на объекте ЦЭТВ Мурманск, по адресу: г. Мурманск, ул. Шолохова, 36.

В рамках проводимых работ будет приостановлено вещание РТРС-1, РТРС-2, «Дисней», «Вести ФМ», «Звезда РВ» - с 2.00 до 11.00; «Радио России» – с 5.00 до 11.00; «Маяк» – с 6.00 до 11.00; «Радио Вера» – с 5.00 до 10.00.

Также возможны кратковременные перерывы трансляции (до 15 минут) в период, согласно режиму вещания: «Наше радио», «Power Хит радио», «Дорожное радио» – с 5.00 до 10.00.

А в период с 3.00 до 10.00 возможны перерывы (до 40 минут) трансляции сигналов в сеть IP ТВ операторов ПАО «Ростелеком», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины», ПАО «Мегафон».

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