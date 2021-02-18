Будет прорабатываться вопрос повышения заработной платы сотрудникам Управления дорожного хозяйства областного центра

Сегодня глава администрации областного центра Евгений Никора в рамках объезда по контролю за работой дорожных служб проверил, как выполняется уборка снега на территории Октябрьского округа.

Одним из мест для проверки стал участок дороги в районе улицы Коминтерна, содержанием которого занимается муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства». Там выполнялась механизированная погрузка снежных валов, в которой были задействованы лаповый и фронтальный погрузчики, грейдер и три самосвала. Также сотрудники городского предприятия вручную очищали от снега и наледи тротуары.

– Уборка улиц ведётся интенсивно, – отметил Евгений Никора. – Только за последние сутки с территории города вывезено более 13 тысяч кубометров снега, а с начала зимы – около 300 тысяч.

Глава администрации города Мурманска также отметил, что по его инициативе будет прорабатываться вопрос повышения заработной платы сотрудникам Управления дорожного хозяйства, для того, чтобы стимулировать уже работающий персонал и привлекать новые кадры.