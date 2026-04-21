Будет проведён дополнительный отбор на конкурс «Губернаторский старт»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании правительства подвёл итоги конкурсного отбора в рамках программы поддержки предпринимательских инициатив «Губернаторский старт».

Программа «Губернаторский старт» остаётся одной из самых востребованных мер поддержки среди предпринимателей региона. В рамках текущего отбора было подано 195 заявок, по итогам конкурсных процедур победителями стали 17 участников. Общий объём предоставленной поддержки составил 25,3 млн рублей.

Отдельно отмечена высокая вовлечённость предпринимателей: объём софинансирования со стороны победителей достиг 7,8 млн рублей, что свидетельствует о готовности бизнеса инвестировать собственные средства в развитие проектов.

Поддержанные инициативы охватывают широкий спектр приоритетных направлений: креативные индустрии, общественное питание, бытовые услуги, производство, сферу развлечений и социальные проекты. Впервые с учётом новых приоритетов, действующих с 2026 года, среди победителей представлен проект, реализуемый по франшизе и ориентированный на решение социальных задач — центр слухопротезирования в Мончегорске, а также два инновационных проекта и два проекта из сферы туристических индустрий.

Четыре проекта из числа победителей планируют запуск уже в летний период текущего года, что подтверждает высокий уровень готовности к практической реализации инициатив.

Ознакомиться с результатами конкурсного отбора можно на официальных сайтах Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области и Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

В ходе отбора также поступили обращения предпринимателей, связанные со сложностями при подаче заявок. Губернатор поблагодарил заявителей за обратную связь.

«Мы видим высокий интерес со стороны предпринимателей и серьёзную конкуренцию проектов. При этом для нас принципиально важно не только поддерживать лучшие инициативы, но и постоянно совершенствовать сам механизм отбора.

Процедура подачи заявок будет доработана, чтобы исключить излишний формализм и сделать участие максимально понятным и доступным. Наша задача — не усложнять процесс, а создавать условия, при которых как можно больше сильных проектов смогут дойти до рассмотрения и получить поддержку.

Уже в начале мая запустим дополнительный конкурсный отбор, чтобы дать возможность тем, кто столкнулся со сложностями, представить свои инициативы повторно», — отметил Андрей Чибис.

Дополнительный конкурсный отбор программы «Губернаторский старт» планируется запустить в начале мая. Общий объём предусмотренной поддержки составит порядка 24,7 млн рублей.

Глава региона также поручил Министерству туризма и предпринимательства Мурманской области проработать изменения в процедуре подачи заявок, чтобы обеспечить максимальную доступность участия и устранить избыточные административные барьеры.

