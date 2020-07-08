Будет тепло в детском саду

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил, как ведутся работы по капитальному ремонту фасада детского сада № 83. Здание панельное, построено в 1965 году.

– Долгосрочная программа по замене оконных блоков в дошкольных учреждениях подходит к концу и начинается новая – по ремонту фасадов. Ремонтировать будем не только сады, но и школы, – рассказал Андрей Сысоев. – Программа реконструкции фасадов – это целый комплекс работ. Он включает не только эстетическую сторону, но и в первую очередь, утепление, изоляцию, что позволит лучше сохранять тепло внутри здания. А значит, детям будет гораздо комфортнее.

В предыдущие годы в учреждении была отремонтирована кровля, заменены все окна. В настоящее время рабочие проводят расшивку швов для дальнейшей их герметизации. Вентилируемый фасад будет выполнен на металлическом каркасе с облицовкой фиброцементными панелями. Также строители отремонтируют входные группы здания и обустроят бетонную отмостку.

В рамках программы в этом году обновятся фасады школы № 36, детского сада № 73 и детского сада № 74.