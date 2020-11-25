Будет зимой тепло - Мурманск получил паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

Северо-Западным управлением Ростехнадзора в период с 29 октября по 12 ноября была проведена проверка и дана оценка готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.

В ходе оценки была проверена готовность 5 теплоснабжающих организаций города Мурманска (АО «МТЭЦ», АО «МЭС», АО «ММТП», ФГБУ «ЦЖКУ», МУП «МУК») и потребителей тепловой энергии, в том числе: 2389 многоквартирных домов; 180 социальных объектов; 261 небытового потребителя.

Отдельное внимание при проверке уделялось наличию на котельных теплоснабжающих организаций необходимых запасов топлива для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией в отопительный период 2020-2021 годов.

Запасы топлива на котельных АО «МТЭЦ», АО «МЭС», АО «ММТП», ФГБУ «ЦЖКУ», МУП «МУК» созданы и постоянно пополняются.