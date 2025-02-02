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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.25 10:00

Будущее начинается сегодня: региональный Росреестр провёл День открытых дверей для студентов

Студенты Мурманского арктического университета получили уникальную возможность познакомиться с деятельностью Управления Росреестра по Мурманской области. В рамках Дня открытых дверей молодые люди смогли узнать больше о работе ведомства и возможностях карьерного роста в этой сфере.

Начальники профильных отделов Управления подробно рассказали участникам о работе государственных регистраторов прав, земельных инспекторов, а также специалистов, занятых в сфере геодезии, картографии и землеустройства. Кроме теоретической части студентам показали современные технические средства, используемые при проведении мероприятий земельного надзора, включая беспилотный летательный аппарат. Это позволило будущим специалистам оценить масштабы и сложность задач, стоящих перед сотрудниками ведомства.

«С большим удовольствием посетили со студентами Мурманского арктического университета День открытых дверей в Управлении Росреестра по Мурманской области. Считаю, что такие мероприятия позволяют привить нашим ребятам любовь к будущей профессии, узнать свою профессию изнутри, пообщаться с профессионалами и вполне возможно занять место в кадровом составе Управления в будущем», – прокомментировала доцент кафедры юриспруденции Мурманского арктического университета, кандидат юридических наук Наталья Рашева.

«Дни открытых дверей дают нам возможность не просто представить будущим выпускникам вузов и колледжей направления работы Росреестра, но и привлечь в нашу команду молодых специалистов, которые готовы активно развиваться в условиях современной цифровой экономики. Помимо этого, для заинтересованных студентов мы предоставляем возможность пройти производственную и преддипломную практику в нашем ведомстве», – отметила заместитель руководителя регионального Росреестра Элеонора Кукунова.

Мероприятие прошло в дружественной атмосфере и вызвало живой интерес со стороны участников.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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