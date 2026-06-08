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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.26 14:00

Будущее начинается сегодня: тысячи стажировок для выпускников вузов уже доступны на «SuperJob»

«SuperJob» запускает федеральную программу поддержки работодателей, которая поможет привлекать молодых специалистов, формировать кадровый резерв и выстраивать систему преемственности внутри компаний. Инициатива реализуется совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». Программа ориентирована на подготовку будущих инженеров, IT-специалистов, медицинских работников и других востребованных профессионалов.

«SuperJob» инвестирует 450 млн рублей в развитие программы. С 1 июня по 31 августа 2026 года работодатели по всей России смогут бесплатно размещать на платформе практики, стажировки и вакансии для студентов и выпускников вузов и средних специальных учебных заведений.

Все предложения публикуются одновременно на платформе «SuperJob» Старт и основной площадке «SuperJob» с аудиторией более 51 млн соискателей.

Одним из первых участников программы стала Госкорпорация «Роскосмос», которая уже разместила более 1000 стажировок для будущих инженеров и технических специалистов.

Сегодня кадровый дефицит остаётся одним из ключевых ограничений для развития российской экономики. Компании все чаще начинают работать с будущими сотрудниками ещё во время обучения, чтобы заранее готовить специалистов под свои задачи и обеспечивать преемственность компетенций внутри организации.

Программа ориентирована на стажировки и практики по квалифицированным направлениям – в инженерии, IT, медицине, промышленности, науке, юриспруденции, дизайне и других сферах, требующих профильного образования. В программе не участвуют вакансии, не связанные с получением профессиональной квалификации.

Кроме бесплатного размещения, «SuperJob» поддержит работодателей своими медийными ресурсами: предложения получат дополнительное продвижение через социальные сети и другие коммуникационные каналы компании.

По данным «SuperJob», 23% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года — почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом молодёжь всё чаще рассматривает стажировки не как формальность, а как возможность получить первый профессиональный опыт и начать карьеру ещё во время учебы.

- «Роскосмос» выстроил бесшовную систему подготовки кадров - школа - ВУЗ - предприятие. Сегодня дети в «Космических классах» получают знания, которые готовят их к работе в отрасли. Затем они идут в ведущие вузы по целевому набору. А стажировки на наших предприятиях - это мост между теорией и реальным делом. Ребята погружаются в атмосферу космического производства, видят своими глазами, как создаются ракеты и спутники. Они приходят к нам почувствовать себя частью команды, прикоснуться к великому. Это и есть наша система: вырастить, обучить, дать путёвку в профессию и показать, что здесь ждут именно их, – комментирует Ирина Ганиева, директор Департамента управления персоналом Госкорпорации «Роскосмос».

«Дефицит квалифицированных кадров сегодня ощущается практически во всех отраслях экономики — от промышленности и инженерии до IT и здравоохранения, - отмечает Амир Сараков, вице-президент по развитию стратегических партнёрств и работе с молодыми специалистами «SuperJob». - Поэтому работодатели все активнее работают с молодёжью ещё во время обучения. Стажировки становятся полноценным инструментом подготовки специалистов под конкретные задачи бизнеса и важной частью системы кадровой преемственности. Мы рады, что одним из первых партнёров программы выступил «Роскосмос», и приглашаем к участию работодателей из других отраслей, заинтересованных в формировании сильного кадрового резерва».

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