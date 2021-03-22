Будущие экологи посетили ММТП

Специалисты Мурманского морского торгового порта организовали и провели экскурсию на предприятие для студентов Мурманского арктического государственного университета, обучающих по направлению «Экология и природопользование». Визит стал продолжением форсайт-сессии «Работа для тебя: Арктика ждет!», организованной кафедрой естественных наук МАГУ и Лабораторией устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики, в которой принимали участие специалисты АО «ММТП».

Ранее портовики рассказали будущим экологам о возможностях трудоустройства на предприятии, познакомили их с основными направлениями деятельности порта, осветили вопросы экологической политики предприятия, рассказали про работу службы экологической безопасности (СЭБ), экологической диспетчерской, а также - про компетенции, необходимые специалистам-экологам. Теперь у студентов появилась возможность самим увидеть, как работает порт и оценить масштаб реализации экологической программы предприятия.

«Воспитание подрастающего поколения, его профессиональное ориентирование и предоставление производственной площадки для отработки практических навыков получаемых профессий – это важная часть как социальной, так и производственной программы предприятия. ММТП готов помочь студентам в организации практики. У каждого из них есть такая возможность», - сказала заместитель технического директора по экологической безопасности АО «ММТП» Людмила Макаренко.