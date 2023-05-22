Будущие инженеры-проектировщики Кольской АЭС-2 увидели работу Кольской атомной станции изнутри

На Кольской АЭС состоялся технический тур для 20 молодых специалистов филиала АО «Атомэнергопроект» — «Московского проектного института». АО «Атомэнергопроект» — инжиниринговая компания, предприятие госкорпорации «Росатом». В настоящее время специалисты АО «Атомэнергопроект» ведут работы по проектированию Кольской АЭС-2.

Молодые инженеры-проектировщики посетили Кольскую АЭС, чтобы познакомиться ближе с современными технологиями атомной энергетики. Гости побывали с обзорной экскурсией в реакторном и турбинном отделениях Кольской АЭС, на блочном щите управления и комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов. Там они смогли понаблюдать за работой оперативного персонала и пообщаться со специалистами атомного предприятия. Кроме того, программа визита включала посещение информационного центра Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, молодые специалисты приехали с вопросами, касающимися безопасности, продления срока службы и замещения мощностей, текущей работы станции, экологии и инноваций. На все эти вопросы им ответили заместитель директора Кольской АЭС по развитию Игорь Маракулин и заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Владимир Вольский.

«В ближайшем будущем вы будете определять облик строящихся атомных объектов, поэтому вам необходимо уже сейчас научиться выстраивать коммуникацию с эксплуатационниками. Не забывайте при проектировании думать о людях: в каких условиях они будут работать, где они разместят оборудование во время ремонта и т.д. Только так можно построить что-то стоящее и максимально безопасное. Хороший пример совместной плодотворной работы проектанта и эксплуатационника — Кольская АЭС-2 с реактором ВВЭР-600», — отметил Игорь Маракулин.

Начало строительства Кольской АЭС-2 запланировано на 2028 год, а пуск первого блока КАЭС-2 состоится в 2034 году.

Сегодня перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.