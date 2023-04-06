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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 11:45

Будущие инженеры: воспитанники мурманского «Кванториума» посетили АО «ММТП»

Воспитанники детского технопарка «Квантроиум» Мурманской области посетили старейшее предприятие областного центра – Мурманский морской торговый порт. Подобные экскурсии для учащихся школ, средних и высших учебных заведений Мурманска и Мурманской области проходят на предприятии регулярно.

На этот раз портовики встречали будущих инженеров, которые учатся в начальной школе и еще только начинают свой путь в мире технический достижений. Тем серьёзнее следует относиться к основополагающим элементам, которые необходимо соблюдать на этом пути. Одно из них – безусловное выполнение всех требований правил техники безопасности. Именно поэтому встреча проходила в помещении специализированного класса, а вопросам правил техники безопасности было уделено особое внимание. Также детям рассказали об истории и сегодняшнем дне Мурманского морского торгового порта, и для них была организована викторина о предприятии.

«Всегда приятно чувствовать интерес и видеть блеск в глазах тех, с кем общаешься. С этой точки зрения, наши гости из «Кванториума» – благодарные слушатели. Им всё интересно, а Мурманский морской торговый порт – это та точка на карте, где самые разные факты из истории, географии, фундаментальных наук и прикладных знаний собраны в концентрированном виде», - отметил выступивший перед гостями начальник коммерческого отдела АО «ММТП» Михаил Чичков.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251299%2Fwall-149919532_3086

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