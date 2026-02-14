Будущие кадры Арктики: учащиеся Губернаторского лицея побывали в Кольском научном центре Российской академии наук в Апатитах

Профориентационная поездка была приурочена ко Дню науки и организована в рамках образовательного процесса по направлению «Минеральные ресурсы и технологии».

В сопровождении педагогов лицеисты познакомились с научной инфраструктурой центра и посетили музей Геологического института имени И.В. Белькова, где узнали о минеральном разнообразии Кольского края. Особый интерес вызвало посещение лаборатории геохронологии и изотопной геохимии, где школьникам продемонстрировали, как с помощью современного оборудования – спектрометров и изотопных методов – изучаются геологические объекты региона.

Также обучающиеся побывали в музейно-выставочном центре «Хибинариум», где углубили знания об истории освоения Кольского Заполярья и природных богатствах Мурманской области. В научно-исследовательском центре, занимающемся вопросами повышения глубины переработки апатит-нефелиновых руд, ребята увидели, как изучаются керны и шлифы, а также осуществляется дробление и обогащение руды методом флотации.

Кольский научный центр на системной основе проводит экскурсии для учащихся региона, интеллектуальные игры и турниры, а также встречи с учеными, на которых знакомят школьников с научной деятельностью и направлениями современных исследований.

Напомним, Губернаторский лицей был открыт 1 сентября по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!». Учреждение создано как школа полного дня, сочетающая фундаментальную научную подготовку с практической деятельностью. Образовательная программа синхронизирована с курсами Мурманского арктического университета. Обучение ведётся по трём ключевым направлениям стратегического развития Арктики: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562275/#&gid=1&pid=7