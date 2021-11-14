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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.21 11:00

Будущие кинопродюсеры и локейшн-менеджеры Кольского Заполярья прошли теоретическое обучение в рамках кинолаборатории «Нордфильм»

В Мурманске завершила работу кинолаборатория «Нордфильм». Двухдневный интенсив прошел для специально отобранных со всей области кадров – будущих продюсеров и локейшен-менеджеров. Обучение проводили представители российской кинокомпании «Гамма Продакшн» – локейшен-менеджер Максим Катков и продюсер Александр Пилипец.

В следующем году в Заполярье студия планирует начать съемки крупного кинопроекта. Съемки 16-серийного фильма «Заполярный вальс» пройдут в Мурманске, Мончегорске и Кольском районе. Для того, чтобы осуществить задуманное, компании понадобится большое количество административного персонала «Гамма», и региональный Центр развития кинопроизводства приняли решение готовить кадры на месте.

Как сообщает региональное Министерство культуры, участников кинолаборатории отбирали представители «Гаммы», которые высоко оценили потенциал северян. За первый день курсов участникам удалось пройти четырёхмесячную теоретическую программу. Практические занятия будут проходить весной на съемочной площадке сериала, до этого момента участники кинолаборатории будут выполнять «домашнее задание». Будущие киноспециалисты отправятся искать в Мурманской области интересные объекты, которые могут стать съёмочной площадкой для сериала.

Организатор курса – Центр развития кинопроизводства Мурманской области. Курс прошёл со строгим соблюдением антиковидных ограничений.

 

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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