Будущие профессионалы: в Мончегорске подвели итоги работы уникальной лаборатории для дошкольников

В 28-ом детском саду Мончегорска подвели итоги работы научно-исследовательской лаборатории «Будущие профессионалы». Проект, направленный на раннюю профориентацию дошкольников, победитель программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

В лаборатории дети не только узнают о различных профессиях, но и могут проводить эксперименты, наблюдения, решать исследовательские задачи под руководством педагогов. Это не просто обучение — это захватывающее путешествие в мир знаний и новых открытий!

«Очень хорошо, что дети знакомятся с профессиями, они могут уже сейчас решить, кем хотят стать в будущем. Важно и то, что здесь изучают профессии, которые необходимы именно Мончегорску, связанные с нашим градообразующим предприятием. Спасибо Кольской ГМК и компании «Норникель» за то, что благодаря благотворительной программе «Мир новых возможностей» обновляются пространства в нашем городе. Спасибо педагогическому коллективу за такую активность и воплощение идей в жизнь», – отметила председатель Совета депутатов Ольга Островецкая.

Кроме лаборатории в саду создан музей «Металлурги: вчера, сегодня, завтра», который наполняется различными экспонатами, книгами, рассказывающими об истории профессии, комбината, производства, людях.

Лаборатория «Будущие профессионалы» не только развивает интерес к различным профессиям, но и существенно влияет на будущее детей и развитие региона в целом. Это важный шаг к формированию подготовленных и целеустремленных граждан, способных внести вклад в развитие своей малой Родины.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/521980/#&gid=1&pid=9