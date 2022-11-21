Будущие специалисты банковского и страхового дела соревновались за звание лучшего по профессии

В Мурманске прошёл второй конкурс профессионального мастерства в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2022» среди студентов региональных колледжей. На этот раз за звание лучшего по профессии боролись будущие специалисты банковского и страхового секторов.

Для подготовки к конкурсу все участники заранее были распределены по страховым и финансово-кредитным организациям для прохождения недельной стажировки.

Первым этапом конкурса стало тестирование, подготовленное специалистами Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Вторым этапом – практическая часть: презентация одного из продуктов или услуги организации, в которой конкурсант стажировался, и импровизированное собеседование.

Как сообщает пресс-центр СПП МО, оценивали студентов работодатели: специалисты мурманского отделения Центробанка и сотрудники финансово-кредитных и страховых организаций.

В лидеры вышли конкурсанты, показавшие полное понимание презентуемого ими продукта и сумевшие ответить на все вопросы жюри. По мнению самих студентов, наиболее сложным был конкурс «собеседование», ведь большого опыта участия в подобных «испытаниях» у них еще нет, поэтому наивысший балл в данном задании получили обладатели хороших коммуникативных навыков, а также те, кто смог показать умение быстро ориентироваться и переключаться между задачами. Таким образом, конкурс стал не только проверкой знаний студентов, но и тестом на стрессоустойчивость.

Все участники конкурса получили ценные подарки, а призовые места распределились следующим образом:

I место – Дербунова Валерия, Мурманский технологический колледж сервиса;

II место – Старых-Чернова Полина, Мурманский колледж экономики и информационных технологий;

III место – Сорокина Анастасия, Мурманский колледж экономики и информационных технологий.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.