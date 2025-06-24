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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 15:00

Будущие специалисты участвуют в ремонте дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Талантливые студенты Мурманской области, осваивающие дорожные специальности и демонстрирующие высокие результаты в обучении, имеют возможность проходить производственную практику на объектах национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, одними из таких студентов являются Алина Стафеева и Никита Умрихин, которые обучаются в строительном колледже имени Н.Е. Момота по направлению подготовки «Прикладная геодезия». В этом году благодаря практике они закрепляют теоретические знания.

«Мне всегда нравилась геодезия, но именно на практике я осознал, насколько важна эта профессия для дорожной отрасли», – отметил Никита Умрихин.

В рамках текущей практики они занимаются разбивочными работами, которые включают точный перенос проектных решений на местность, а также контролируют планово-высотное положение дорожного полотна, обеспечивая соответствие всем техническим требованиям.

За время работы ребята успели принять участие на таких объектах нацпроекта как: ремонт автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 – км 82 (выборочно); ремонт автомобильной дороги Кола - Мурмаши, подъезд №1; ремонт улицы Полярные Зори, на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса; ремонт улицы Свердлова, на участке от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе, с проездами вдоль дома №6 корпус 1 к дому №4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома №2 корпус 4 по улице Свердлова; ремонт улицы Старостина, на участках от Верхне-Ростинское шоссе до улицы Приозерной и от улицы Карла Маркса до улицы Мира.

Особую ценность для будущих специалистов представляет опыт работы с современным геодезическим GPS-оборудованием, которое значительно повышает точность измерений при определении границ дорожного полотна и снижает трудозатраты при проведении инженерно-геодезических изысканий.

«Геодезия привлекала меня с первых дней изучения, но лишь непосредственная работа в отрасли позволила в полной мере оценить её незаменимую роль в обеспечении качества и надёжности дорожной инфраструктуры», – рассказала Алина Стафеева.

Участие студентов в национальном проекте способствует их профессиональному росту и вносит вклад в развитие транспортной отрасли региона, обеспечивая приток молодых квалифицированных кадров.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549061/#&gid=1&pid=5

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