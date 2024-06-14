Будущий порт в Мурманске для экспорта минских грузов будет принадлежать белорусской компании

Порт в Мурманской области для перевалки белорусских грузов, как предполагается, будет принадлежать белорусской компании. Об этом со ссылкой на посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого сообщает ТАСС.

«Пока ещё концепция финализации собственника не завершена, но предполагается, что порт будет принадлежать белорусской компании. Будет она локализована в Минске или в другом каком-то городе - пока такой темы нет», - сказал 13 июня дипломат перед презентацией экспозиции города Минска в павильоне Республики Беларусь на ВДНХ.

Как телекомпания «Арктик-ТВ» сообщала ранее, многофункциональный комплекс по перевалке белорусских минеральных удобрений, нефтепродуктов, контейнерных и иных грузов будет реализован на территории нового мурманского порта «Лавна». Оценочная мощность порта достигает 25-30 млн тонн в год, первые грузы начнут поступать в 2028 году. Для реализации проекта создано ООО «Морской терминал «Ворота Арктики».

Сейчас перевалка белорусских грузов осуществляется через 20 российских портов, однако белорусский президент Александр Лукашенко не раз заявлял о недостаточности этих объёмов.