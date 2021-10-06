Будущий спортивный комплекс в посёлке Малое Сафоново приобретает очертания

В посёлке Малое Сафоново строится Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, который находится под постоянным контролем депутатского корпуса. 6 октября заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева проконтролировал ход работ на этом социально важном объекте для жителей посёлка.

Работы по подготовке территории – основания для создания ФОКОТ должны были завершиться ещё 28 августа этого года. Но в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур, время завершения работ сдвинулось на неопределенный срок. Они были начаты только в середине июля. Тем не менее, будущий спортивный комплекс приобретает зримые очертания.

Работы на объекте по контракту с ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск выполняет ООО «Строй-Норд». Директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев отметил, что подрядчик нарастил темпы выполнения работ. Уже проложены дренажные системы и электрические кабельные линии, установлены 600 из 800 метров бордюров, уложено основание под трибуны, хоккейный корт, площадью 1800 кв. метров и трибуны. В ближайшее время планируется приступить к асфальтированию дорожек.

Здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием для использования летом, а зимой для игры в хоккей, тренажёры, турники, баскетбольные щиты, беговые дорожки с тартановым покрытием, шириной 4,5 метра, трибуны на 100 человек и два отапливаемых вагончика. ФОКОТ станет центром спортивной жизни посёлка.