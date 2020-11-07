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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.20 09:00

Будут ли новогодние корпоративы — большой вопрос, но подарки планируются

Пока только 4% компаний перенесли новогодние вечеринки в онлайн, каждый третий работодатель ещё надеется, что удастся отпраздновать очно. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как работодатели планируют проводить новогодние корпоративные праздники для персонала, опросив 1000 представителей компаний из всех округов страны.

Подготовка к новогодним корпоративам обычно начинается за несколько месяцев до мероприятия. Однако в настоящий момент практически каждая вторая компания все ещё не приняла решение, проводить ли корпоративную вечеринку на Новый год, причём в сентябре таковых было 35%, а в начале октября - 45%: сказалось ухудшение эпидемиологической обстановки.

На различные варианты празднования, подразумевающие офлайн-встречи, сегодня надеются 32% работодателей.

Традиционную новогоднюю вечеринку в ресторане сейчас планируют 15% компаний, в середине сентября таковых было 27%. Это существенно меньше, чем в прошлом году, когда такой формат корпоратива выбрали 40% работодателей. А было время, когда Новый год отмечала в ресторанах каждая вторая компания: в 2013 и 2016 гг. — по 52%.

13% работодателей сообщили, что провожать сложный 2020 год их компания будет в стенах своего офиса, причём ещё в сентябре назад такой формат корпоратива рассматривали в каждой пятой компании.

Поездка за город планируется в 3% организаций, в середине сентября таковых было в 2 раза больше (6%).

4% опрошенных намерены в этом году опробовать совершенно новый формат новогодней вечеринки — дистанционный онлайн-корпоратив. Скорее всего, в этом случае придётся обойтись без танцев, зато эпидемилогическая безопасность гарантирована, аргументируют респонденты.

Будут ли новогодние корпоративы — большой вопрос, но подарки планируются: на традицию новогодних презентов от компании коронавирус почти не повлиял. Больше половины работодателей (56%) собираются сделать подарки детям работников, ещё 38% — самим работникам. Это даже больше, чем раньше: в 2019 году подарки персоналу дарила каждая третья компания.

 

 

 

 

 

Комментарии

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