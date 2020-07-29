Будут новые тротуары в районе железнодорожной станции в Коле

В этом году скоро первый пешеход пройдёт по новому тротуару в районе станции Кола. Объект капитального ремонта: «Устройство недостающих тротуаров на автомобильной дороге Кола – Мурмаши с подъездами (км 0+000 - км 2+542)» охватит улицы Северная и Привокзальная.

Работы здесь в самом разгаре, коляне воочию могут наблюдать за тем, как идут дела на этом дорожном объекте.

Жители микрорайона станции Кола уже давно ждут тротуар. Ведь передвижение пешеходов здесь весьма активное: кто-то идёт пешком в центральную часть Колы, кто-то устремляется в областной центр, а кто-то просто решил пройтись по родному микрорайону.

Коляне дождались наружного электрического освещения, которое в декабре 2019 года осветило улицы Северная и Привокзальная, а теперь ждут, когда же в дополнение к свету появится и долгожданный новый тротуар.

Заказчик выполняемых работ – «Мурманскавтодор», подрядчик – ООО «Север Строй». Дата завершения работ по госконтракту 22 сентября.