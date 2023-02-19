Букеты мужчинам дарить можно, но они им не нужны. В уместности цветов для мужчин чаще убеждены женщины

В том, что мужчинам можно дарить цветы, чаще убеждены женщины, тогда как среди представители сильного пола в основном протестуют. Наиболее подходящими поводами для вручения мужского букета считаются юбилей, получение награды и победа в соревнованиях, а самыми уместными цветами — розы, гвоздики и каллы. В преддверии 23 февраля сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» провёл исследование, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В вопросе об уместности мужских букетов мнения россиян разделились: 36% опрошенных убеждены, что это вполне допустимо, а 33% — что такой подарок не подходит для представителей сильного пола. Сторонников точки зрения, что мужские букеты имеют место быть, в 2 раза больше среди женщин (48% против 26% среди мужчин). Сами же мужчины чаще настаивают на неуместности такого подарка (40% против 23%).

По какому поводу можно подарить цветы мужчине? Наиболее подходящим праздником 41% россиян считает юбилей или день рождения. На втором месте — вручение награды, на третьем — победа в соревнованиях: в том, что в таких ситуациях букет абсолютно приемлем, уверены 36% и 31% опрошенных соответственно. Каждый четвертый (25%) думает, что цветы стоит вручить мужчине по случаю его ухода на пенсию, каждый пятый (20%) — в день профессионального праздника. День защитника Отечества считают подходящим поводом 14%, повышение в должности — 12%, день свадьбы — 9%. Реже всего упоминались День святого Валентина и день знакомства (3% и 2% соответственно). По мнению 39% респондентов, цветы мужчине можно подарить на любой праздник или дату.

Вручение награды, выход на пенсию и профессиональный праздник чаще считают подходящим поводом мужчины, а повышение в должности и любое торжество — женщины.

Каким должен быть букет для представителя сильного пола? По мнению россиян, самые «мужские» цветы — это розы и гвоздики: их назвали по 15% опрошенных. Каждый девятый подарил бы каллы (11%), по 6% выбрали бы хризантемы и гладиолусы. Однако самая распространенная позиция — цветы в букете для мужчины могут быть любыми: так считают 54% россиян.