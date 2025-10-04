Букеты, подарочные сертификаты и портрет Коперника — родительские комитеты готовятся ко Дню учителя

Большинство родителей подарят на День учителя педагогам своих детей цветы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители школьников из всех округов страны.

Большинство россиян относится ко Дню учителя положительно (55%): каждый четвертый любит этот праздник, 3 из 10 он нравится. Нейтральную позицию занимают 44% опрошенных. Отрицательное отношение к празднику практически отсутствует (2 из 100).

В любви и положительном отношении к празднику женщины признавались чаще мужчин, для представителей сильного пола чаще свойственна сдержанная позиция. Молодёжь до 35 лет значительно чаще относится к празднику нейтрально, а чем старше россияне, тем чаще они демонстрируют позитивное отношение.

Большинство выпускников колледжей и техникумов относятся к профессиональному празднику педагогов спокойно, большинство россиян с высшим образованием — положительно.

Средняя сумма, которую классы потратят на поздравление классного руководителя, составляет 4100 рублей (+5% за год). Среди мегаполисов лидером по бюджетам на поздравления является Москва, где средняя сумма составляет 4900 рублей. За ней следуют Санкт-Петербург (4000 рублей) и Екатеринбург (3500 рублей).

Наиболее распространенным вариантом подарка остаются цветы (62% опрошенных). Букеты нередко дополняют подарочными сертификатами (22%) и сладкими корзинами (14%). Гораздо реже дарят конверты с деньгами (5%) и канцелярию (3%). Среди других вариантов подарков назывались косметика и парфюмерия, билеты в театры, книги, техника и электроника для класса.

Время проведения опроса: 25—30 сентября 2025 года.