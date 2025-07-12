Буккроссинг - в пункте по приёму вторичного сырья

Пункт по приёму вторичного сырья «Вторматик» стал ещё одним центром буккроссинга в Мурманске.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», идея устроить книгообмен появилась неслучайно: в последнее время в экопункт стали всё чаще приносить книги, причём хорошего состоянии. В числе экземпляров – нестареющая классика, произведения наших современников, справочная литература.

Если книга повреждена и непригодна для чтения, её можно сдать как макулатуру на переработку. Чтобы получить вознаграждение за принимаемое вторсырье, необходимо подготовить его к сдаче. Бумагу и книги нужно приносить без переплета и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются, так как их не используют переработчики.

С 9 по 16 июля «Вторматик» работает ежедневно с 10.00 до 20.00. С 16 июля экопункт будет работать с 11.00 до 18.42 со вторника по субботу (воскресенье, понедельник - выходные дни). Перед тем, как посетить экопункт, можно позвонить по телефону +7 815 256-76-86 (доб. 9401, пн-пт).

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».