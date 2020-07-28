Мурманская область. Арктика (16+)28.07.20 13:25
Буксир Северного флота сел на мель и получил пробоину
Рейдовый буксир Кольской флотилии при выполнении маневров в бухте залива Баренцева моря из-за неисправности сел на мель, экипаж не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.
Рейдовый буксир Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, выполняя маневрирование в бухте губа Ара, в результате неисправности совершил посадку на мель, получив повреждение корпуса ниже ватерлинии. Личный состав экипажа буксира не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено, экологическая обстановка в норме. В настоящее время проводятся работы по восстановлению герметичности корпуса и съёму судна.
Название и модель буксира в военном ведомстве не уточнили.
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