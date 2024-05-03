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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.24 10:00

«Буквально «навалиться» на решение поставленной задачи»: губернатор Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов усилить контроль за уборкой территорий после зимы

В региональном правительстве вчера состоялось совещание с главами муниципальных образований Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Ранее глава региона обратился к главам муниципалитетов с поручением взять вопрос по своевременной уборке территорий от снега на особый контроль. Губернатор поручил обеспечить к 9 мая чистоту на центральных улицах, а также в парках и скверах, взять на особый контроль общественные пространства. Подавляющее большинство дворовых территорий и других пространств во всех муниципалитетах должно быть очищено не позднее 20 мая.

«На прошлом оперативном совещании мы обсуждали эту тему. Я просил обратить пристальное внимание на уборку территорий в муниципальных образованиях Мурманской области – тщательно убрать всё, что накопилось за зиму. Также поручил коллегам проехать по муниципалитетам с «Губернаторским контролем» и посмотреть, как организована эта работа. Она идёт, но очевидно, что контроль со стороны городских администраций должен быть выше. Особенно в части уборки дворовых территорий и вывоза мусора. Разумеется, этими вопросами должны заниматься управляющие компании и региональный оператор, но главы муниципалитетов обязаны внимательно следить за их работой. И не в режиме предписаний. Это важнейшая задача. И меня совершенно не устраивает, как организована работа по её решению. Необходимо мобилизовать все силы и буквально «навалиться» на решение поставленной задачи», – подчеркнул губернатор.

Также Андрей Чибис отметил, что за последние пять лет за счёт областного бюджета было закуплено 70 единиц уборочной техники для разных городов, чтобы как можно скорее и эффективнее производить работы. Муниципальные образования продолжают получать дополнительные средства на закупку необходимой техники, а это значит, что работа должна проводиться в усиленном формате.

«В этом году мы дали деньги на закупку новой техники, поэтому уровень мобилизации относительно уборки территорий должен быть другим. Учитывая, что совещание проходит в режиме видеотрансляции, хотел бы обратиться с убедительной просьбой к жителям Мурманской области – не сорить и не выбрасывать мусор там, где не надо. Конечно, чтобы этого не происходило, в городах должно быть достаточное количество мусорных урн», – отметил глава региона. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным системы мониторинга уборки территорий с дорог и дворовых территорий (СМУТ), на территории Мурманской области для уборки улично-дорожной сети в период с 27 апреля по 2 мая было задействовано 169 единиц техники. Максимальное усиление по уборке зафиксировано 30 апреля. В этот день для уборки было привлечено 104 единицы техники.

Ранее сообщалось, что 4 мая в Мурманской области пройдут общегородские субботники, участие в которых смогут принять все желающие.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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