Бунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала о том, что сегодня прошло внеочередное 29-е заседание Совета депутатов города Мурманска. Основные и важные вопросы – это досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования город Мурманск Михаила Белошеева и избрание нового главы, а также досрочное прекращении полномочий главы администрации города Мурманска Евгения Никоры и о назначении временно исполняющего полномочия главы администрации города Мурманска, а также о проведении конкурса на замещение должности главы администрации.

Вопросы важные не только для депутатского корпуса города-героя, но и для всех мурманчан. Но то, как народные избранники их решили, говорит лишь о том, что интересами граждан депутаты пренебрегли. У них возобладали какие-то узкие групповые интересы.

Думаю, что итоги 29-го заседания депутатов обязательно попадут на страницы «чёрной» истории власти города Мурманска. Фактически, областной центр остался без власти! Сегодня в городе вместо руководителей муниципального образования и администрации у руля и.о. – исполняющие обязанности! Такого у нас ещё не было!

Единственной кандидатурой, предложенной для выбора на пост главы муниципального образования была новый депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба. Но народные избранники не поддержали эту кандидатуру. И это при том, что Генеральный совет партии «Единой России» принял решение поддержать кандидатуру экс-министра образования и науки Мурманской области Ольги Дзюбы на выборах главы Мурманска. Решение обосновано её уверенной победой на сентябрьских выборах в Совет депутатов столицы Кольского Заполярья. «Генсовет партии полностью разделяет мнение своих мурманских коллег и поддерживает Ольгу Дзюбу», - заявил вчера секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Но это обоснованное решение оказалось пустышкой для многих членов партии власти – депутатов горсовета Мурманска. В результате тайного голосования депутаты не утвердили её кандидатуру на пост председателя Совета, против её избрания проголосовали 17 депутатов, за – только 8.

Ольга Дзюба в беседе с ИА «СеверПост» высказалась по поводу таких результатов голосования: «Несколько удивлена итогами голосования в горсовете. Буквально за час до этого народные избранники от «Единой России», а их большинство в Совете, поддержали мою кандидатуру. Поэтому напрашивается много вопросов. Тем не менее, торопиться с выводами не буду», - дипломатично сказала Ольга Андреевна.

Как пишет сегодня ТАСС, партия «Единая Россия» вновь выдвинет кандидатуру экс-министра образования Мурманской области Ольги Дзюбы на пост главы Мурманска на следующем заседании горсовета. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. «Кандидатура Ольги Дзюбы поддержана партией. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании горсовета», - сказали в пресс-службе.

И это логично. Но за этим странным политическим процессом явно прослеживаются чьи-то корыстные цели, так как 17 членов партии власти пусть и «тайно», но пошли против решения Генсовета «Единой России».

И это отметил российский политолог Александр Кынев в беседе с ИА «СеверПост», спрогнозировав «крайне серьёзные последствия» после саботажа выборов главы Мурманска в исполнении городского Совета депутатов. Он отметил, что сама ситуация — это попытка разжечь громкий внутрипартийный конфликт в регионе. При этом вероятным архитектором этого противостояния политолог назвал бывшего депутата Госдумы от Мурманской области Алексея Веллера.

«Веллер вынужден был сменить регион перед выборами, фактически проиграл политическую борьбу. И сейчас, видимо, пользуясь возможностью оказывать давление на часть депутатов в Мурманске, пытается разжечь конфликт», - указал политолог. Он отметил, что в этой ситуации сами депутаты горсовета, состоящие в «Единой России», оказались заложниками, нарушившими партийную дисциплину.

«Нужно понимать, что креатура Дзюбы в качестве главы Мурманска, была выдвинута Генеральным советом партии. Имя лично озвучивал секретарь Генсовета Андрей Турчак. Кандидатуру согласовывали со всеми, в том числе и с депутатами Совета, а затем случился подобный демарш», - справедливо заметил Александр Кынев.

Директор ЭАЦ «Северо-Запад», политолог Екатерина Колесникова указала, что в ситуации, когда город остался обезглавлен, больше всего страдают сами мурманчане. Таким образом эксперт отреагировала на новость о несостоявшихся выборах главы города. «Понятно, что само решение было продавлено извне. Когда депутаты на фракции единогласно поднимают руки, а потом при тайном голосовании лицемерно голосуют наоборот, - это не случайность. Это спланированная акция с вполне конкретными организаторами», - приводит слова Колесниковой ИА «СеверПост».

«Городские», судя по всему, сохранили рычаги давления на часть народных избранников. Отсюда и родились произошедшие события, указала политолог.

Также Колесникова согласилась с мнением, что в рамках партийной дисциплины последуют санкции, причём очень жёсткие.

Необходимо отметить и такой факт. Обсуждая кандидатуру Ольги Дзюбы на пост председателя горсовета, часть депутатов выразила надежду на то, что с её назначением будет прекращена так называемая «война подъездов» - противостояние между областными и городскими властями. Теперь можно предположить, что эта война сейчас стала открытой – из окопов горсовета вышли 17 «противников».

Уверен, что региональное отделение партии «Единая Россия» и глава региона Андрей Чибис не дадут развернуться продолжительному и горячему противостоянию в горсовете и фактическому безвластию в Мурманске. Надеюсь, что конце октября, когда состоится очередное заседание Совета депутатов города Мурманска, а возможно, и раньше, Ольга Дзюба будет избрана главой муниципального образования город Мурманск.