Бурёнки Мурманской области стали давать больше молока

Как отмечает Мурманскстат, люди пьют молоко уже 12 тысяч лет, и за это время этот напиток им не разонравился. С молока начинают питание младенцы. Это настоящий эликсир роста, который придумала сама природа.

Издавна человек замечал полезные свойства молока. Оно незаменимое лекарство для многих болезней. Молоко – признанный чемпион по разнообразию производимых из него продуктов и блюд. Специалисты по здоровому питанию советуют людям до 40 лет употреблять один – два стакана молока в день.

В Мурманской области за 6 месяцев с начала текущего года надой от одной коровы молочного стада сельскохозяйственных организаций составил 3266 кг молока. Это на 363 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ежедневно каждая северная бурёнка в среднем давала по 18 кг молока.

Фото предоставлено Мурманскстатом.