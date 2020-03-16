«Бурлак» погружается в Арктику с водолазами

С 17 по 23 марта на озере Малый Вудъявр в Мурманской области состоится фестиваль подводных профессий «Погружение в Арктику», в рамках которого пройдут инвестиционный форум по развитию арктического туризма и водолазные сборы. Впервые перевозку гостей и участников мероприятий возьмут на себя вездеходы «Бурлак».

По просьбе администрации Мурманской области на маршруте будут работать две машины экспедиционной модификации на колесных формулах 6х6 и 4х4. Они подходят для перевозки большого количества пассажиров и оборудования.

Каждый день «Бурлаки» в общей сложности будут преодолевать расстояние в 60-80 километров. Вездеходы оснащены всем необходимым для комфортных путешествий в условиях бездорожья на любые расстояния. В машинах можно попить чай, прилечь, зарядить телефон, послушать музыку, посмотреть фильм «Север рядом» о недавней экспедиции из Нового Уренгоя в Анадырь по кромке северных морей.

Перевозкой пассажиров «Бурлаки» не ограничатся. 19 марта вездеходы будут участвовать в полевой выставке инвестиционного форума. Член экипажа, путешественник Александр Мяконьких расскажет об экспедициях на «Бурлаках» по Северному Ледовитому океану и Чукотке, а журналисты смогут принять участие в тест-драйве.

- Мы одновременно решим транспортные задачи мероприятия и продемонстрируем возможности новых вездеходов тем, кто в них нуждается, но ранее не видел вживую. В Кировске соберутся представители российской и зарубежной туриндустрии, руководители промышленных предприятий, главы муниципальных образований арктических регионов, представители МЧС. У многих есть практический интерес к вездеходам «Бурлак», — рассказал представитель компании «Вездеходы Макарова» Роман Панкратьев.