Бурное начало весны на финансовом рынке

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 9 марта цена нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже 32 долларов за баррель, а WTI упала ниже 30 долларов за баррель. Вслед за обрушением цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке вырос до 72 рулей, а евро подорожал до 82 рублей.

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России. По данным ведомства, на 1 марта 2020 года объём ликвидных средств ФНБ и средств на счёте по учёту дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей или 9,2% ВВП. Таким образом, средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до этого уровня на протяжении 6-10 лет, заявляют в Минфине.

Для того, чтобы компенсировать доходы, которые российский бюджет не получит из-за обвала нефтяных цен, Министерство финансов будет продавать валюту на рынке. Об этом ведомство объявило 9 марта.

А в это время Банк России принял решение на 30 дней приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», - разъясняет ЦБ. В этот период не будут совершаться как регулярные покупки, так и покупки, отложенные в 2018 году. Возобновление операций с иностранной валютой будет зависеть от того, как будет меняться обстановка на финансовых рынках в марте, отмечает регулятор.