Бурные воды реки Ковды мешают началу восстановительных работ

«Мурманскавтодор» ранее сообщал о том, что ориентировочно 15 июля начнутся восстановительные работы на пострадавшем от холостых водосбросов участке автоподъезда к селу Ковда в районе моста через реку Ковда. Однако до настоящего времени уровень воды в реке Ковда не спадает, что отодвигает дату начала восстановительных работ на неопределённое время.

«Мурманскавтодор» будет информировать о дальнейших шагах в этом вопросе.