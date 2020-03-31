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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.20 07:00

Бутлегер из апатитского кафе попался полиции в очередной раз

В полицию поступила информация о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции в одном из кафе города Апатитов.  В ходе проведения мероприятий сотрудниками ООПАЗ УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии факт незаконного оборота алкогольной продукции подтвердился.

В заведении осуществлялась реализация алкогольной продукции при отсутствии лицензии, а также при отсутствии документов, подтверждающих качество и безопасность.

В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 300 литров спиртного. В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в данном заведении, составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены в суд для принятия решения.

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей с конфискацией изъятой продукции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, ранее представители юридического лица уже привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

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