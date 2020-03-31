Бутлегер из апатитского кафе попался полиции в очередной раз
В полицию поступила информация о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции в одном из кафе города Апатитов. В ходе проведения мероприятий сотрудниками ООПАЗ УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии факт незаконного оборота алкогольной продукции подтвердился.
В заведении осуществлялась реализация алкогольной продукции при отсутствии лицензии, а также при отсутствии документов, подтверждающих качество и безопасность.
В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота полицейскими изъято свыше
Ответственность за данные правонарушения предусмотрена в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей с конфискацией изъятой продукции.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, ранее представители юридического лица уже привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.