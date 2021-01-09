«Бычки» из зеленоборской колонии победили «Мышек»

Сотрудники зеленоборской колонии-поселения №20 провели для осуждённых зимнюю эстафету «Весёлые старты», посвященную Рождеству. На свежем морозном воздухе «отношения выясняли» две команды: «Мышки» - символ года ушедшего - против «Бычков» - символа 2021 года.

Участники с особым азартом проявили себя в метании валенок на дальность, в точности прицеливания и умении попадать в цель снежными комками, а также в беге на скорость в валенках. Каждый участник старался проявить свои лучшие физические способности, принося пользу команде.

В общем зачёте победу одержала команда «Бычков», однако все присутствующие единогласно пришли к выводу, что победила дружба.

Участников эстафеты символически воодушевляли изготовленные силами женщин-осуждённых снежные фигуры. Двухметровый буйвол и «Дед Мороз на льдине» по-хозяйски теперь встречают посетителей КП-20 при входе в учреждение. Обе композиции - это первый опыт женщин в изготовлении снежных фигур. Снежные скульпторы будут награждены благодарственными письмами администрации учреждения.

По словам сотрудников воспитательной службы КП-20, необычная эстафета и совместная творческая работа способствовали формированию чувства сплочённости, здорового соперничества и укреплению здоровья осуждённых.