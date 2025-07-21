Была бы разумная инициатива, а грант на её реализацию найдётся

Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания в региональном правительстве стала работа Единого губернаторского центра грантов, который был запущен в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Глава региона Андрей Чибис напомнил, что ключевая задача центра – аккумулирование на одной площадке всех грантовых конкурсов, которые проводят в регионе для поддержки социально значимых проектов и программ, а также предпринимательских инициатив.

«Любой инициатор, активный житель Кольского Заполярья может обратиться с инициативой, даже если такие гранты изначально были не предусмотрены. Специальная комиссия принимает решение, в том числе по корректировке действующей нормативной базы, предоставлению грантов. Коллеги проанализируют заявки и предложат различные решения для их реализации», – отметил губернатор.

В разделе грантового центра на портале «Наш Север» можно ознакомиться с уже реализованными проектами и узнать о новых конкурсах: опубликовано расписание старта ближайших программ, реализован функционал подачи заявки, также здесь можно узнать результаты конкурсов.

За время существования центра северяне предложили 109 инициатив для раздела «Благотворительность» и 20 идей для развития региона. Общее количество визитов в раздел портала составило 11 тысяч.

Подробнее о работе центра рассказала директор Агентства территориального развития Мурманской области Маргарита Гостева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550697/#&gid=1&pid=1