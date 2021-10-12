«Было-стало»: столовая в гимназии №8 Мурманска превратилась в кафе

Мурманский морской торговый порт продолжает публикации в рубрике «Было-стало» на своих интернет-площадках. На этот раз на фотографиях можно увидеть, как изменилась столовая в гимназии №8 г. Мурманска, которую в этом году отремонтировали в рамках проекта преобразования школьных пространств «Arctic schools», объявленном правительством Мурманской области, при участии АО «Мурманский морской торговый порт».

Благодаря совместным усилиям, пространство полностью преобразилось. Помимо этого, были закуплены новые столы и стулья, появилась современная сантехника с сенсорным управлением и скоростные сушильные аппараты. Как сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, стало больше походить не на столовую, а на молодёжное кафе.

Ранее с помощью предприятия в учебном заведении были отремонтированы кабинеты физики и робототехники, транспортно-логистический класс, холл, модернизирована библиотека, а в прошлом году ММТП помогло отремонтировать и оформить помещение для Шахматного клуба.