Быстрее прогнозов: число пенсионеров на учёте в ПФР сократилось почти на один миллион

За 2021 год на учёте в Пенсионном фонде России сократилось число пенсионеров на 970 тысяч. С начала пандемии показатель численности пенсионеров в стране сокращался быстрее прогнозов, что привело к экономии бюджета. Эти деньги перекрывали расходы на поддержку уязвимых слоев населения.

Как пишет «РБК», по данным на 1 января 2022 года количество пенсионеров на учёте в ПФР составило чуть больше 42 миллионов, снизившись примерно на 970 тысяч человек (2,3%) по отношению к показателю на 1 января 2021 года. Это максимальное снижение с начала 1990-х, следует из обновленных данных ПФР.

Численность «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, тогда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста в России. По информации Росстата, за первый год пенсионной реформы количество пенсионеров уменьшилось на 319 тысяч человек, и такая динамика полностью соответствовала ожиданиям властей. Но с 2020 года, года появления пандемии коронавируса, количество российских пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов.

«Речь идёт о количестве пенсионеров, состоящих на учёте в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек)», — уточняет издание.