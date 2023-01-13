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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.23 18:00

Быстрее всех на новом рабочем месте адаптируются охранники, водители и прорабы, медленнее всех — программисты, аналитики и главные бухгалтеры

Среднестатистический россиянин адаптируется на новом рабочем месте за 60 дней. Быстрее всех к новым условиям работы привыкают охранники, водители и прорабы, медленнее всех — программисты, аналитики и главные бухгалтеры. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего опыт работы на последнем месте от 1 года, из всех округов страны.

По личным оценкам опрошенных, каждому четвертому (24%) для адаптации на последнем месте работы потребовался месяц, тогда как каждый пятый (22%) стал «своим» уже через неделю. О том, что влиться в новый коллектив и понять свои задачи удалось буквально за 1 день, рассказали 13% опрошенных. Столько же признались, что для этого им потребовалось 3 месяца. У 7% адаптация заняла полгода, у 5% — год, ещё 5% и сегодня не чувствуют себя «своим» в компании. Средний период адаптации составляет 60 дней.

Молодёжь до 24 лет адаптируется на новом рабочем месте гораздо быстрее своих старших коллег: в среднем за 42 дня, тогда как, например, у работников в возрасте от 25 до 34 лет адаптационный период составляет 70 дней. Женщины привыкают к новым рабочим условиям чуть медленнее мужчин (в среднем за 62 дня против 58).

Среди представителей 30 популярных профессиональных групп наибольшей адаптивностью отличаются охранники (средний адаптационный период составляет 26 дней), водители (33 дня), производители работ (34 дня), кладовщики (36 дней) и квалифицированные рабочие (38 дней). Медленнее всего к новому месту работы привыкают программисты (в среднем за 111 дней), аналитики (105 дней), главные бухгалтеры (97 дней), врачи (96 дней) и HR-менеджеры (88 дней).

Время проведения: 28 ноября 2022 года — 9 января 2023 года.

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