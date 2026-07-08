Быстрее всех приступает к работе кол-центр и логисты, дольше всех раскачиваются медсестры и пиарщики

Операторы кол-центров готовы к работе в среднем через 9 минут после прихода на рабочие места, PR-менеджеры — через 22 минуты. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, работающих на территории работодателя.

38% россиян начинает непосредственно работать через 5—10 минут после прихода на рабочие места. Ещё 27% опрошенных приступают к своим обязанностям меньше чем за 5 минут, что можно считать практически мгновенным включением. Значительная часть сотрудников позволяет себе более длительную подготовку: 20% респондентов требуется от 10 до 30 минут, 7% — от получаса до часа, а 2% признались, что до начала работы у них проходит более часа. Среднее время составляет 14 минут — тут не об опозданиях и потерях рабочего времени (хотя есть и те, кто этим грешит), а о том, сколько нужно на раскачку перед работой.

Чем старше респонденты, тем быстрее они приступают к обязанностям. У молодёжи до 35 лет среднее время составляет 15 минут, у россиян 35+ чуть меньше —13 минут. Доля тех, кто начинает работать в течение 5 минут: 21% среди молодежи, 31% среди 35—45-летних и 34% среди респондентов 45+.

Самыми быстрыми оказались россияне с доходом от 150000 рублей в месяц — их среднее время составляет всего 12 минут, а 33% начинают работать практически сразу.

Среди представителей распространенных профессиональных групп быстрее всех «включаются» операторы кол-центров — их среднее время составляет всего 9 минут. 10 минут требуется менеджерам по логистике и экономистам, 11 минут — маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам. Продавцам и учителям нужно 17 минут, медсестрам — 20 минут. Пиарщики раскачиваются в среднем за 22 минуты.

Время проведения опроса: 15—30 июня 2026 года.