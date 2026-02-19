«Быстрее! Выше! Сильнее!»: в дошкольных учреждениях образования Мурманска проходят спортивные праздники в честь Дня защитника Отечества

В МБДОУ №90 в рамках проекта «Военнослужащие — детям» прошёл спортивный праздник «Быстрее! Выше! Сильнее!».

В преддверии Дня защитника Отечества детские сады города‑героя проводят тематические мероприятия для своих воспитанников. Они направлены на воспитание в юных мурманчанах патриотизма и уважения к защитникам нашей Родины.

В ходе праздника дети приняли участие в увлекательных спортивных состязаниях, эстафетах и играх, демонстрируя свою силу духа, ловкость и командный настрой.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31916&page=1