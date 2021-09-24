Быстрее, выше, сильнее: в Мурманском арктическом государственном университете пройдёт День здоровья

24 сентября на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске более 200 первокурсников МАГУ примут участие в традиционном Дне здоровья.

«Этой традиции уже много лет, – прокомментировала грядущее мероприятие ректор Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина. – Каждую последнюю пятницу сентября мы собираем первые курсы, чтобы познакомиться с ребятами и рассказать о спортивной культуре нашего университета, о том, какие возможности открываются не только для спортивно ориентированных студентов, но и тех, кто следит за своим здоровьем и хочет вести активную студенческую жизнь. Мы хотим донести нашим студентам мысль о том, что, физическая культура и спорт – это не столько про победы и рекорды, но про активную и насыщенную жизнь. Спорт – это стиль жизни».

В программе запланированы разминка, эстафета, командный прыжок через длинную скакалку, перетягивание каната, веселые старты и подъём гири для любителей силовых видов спорта.

Праздник начнётся в 10 утра с парада и торжественного открытия, после чего состоится легкоатлетический забег, который возглавят ректор МАГУ и преподаватели университета. Мероприятие посетит министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

День здоровья станет завершающим мероприятием Декады спорта, которая проходит в эти дни в университете и приурочена к Международному дню студенческого спорта, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.