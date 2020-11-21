Быть бухгалтером – призвание и ответственность

Они часто говорят про себя так: «Чем реже вспоминают работу нашего подразделения, тем, получается, лучше мы выполняем свои обязанности». Слова принадлежат очаровательным работницам бухгалтерии АО «Мурманский морской торговый порт». И логика здесь в том, что если хозяйственные операции предприятия проведены аккуратно и в срок, то все воспринимают это как само собой разумеющееся и о тех, кто это обеспечил подчас и не вспоминают. Впрочем, сегодня как раз иной случай: традиционно 21 ноября российские бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1996 году был подписан федеральный закон «О бухгалтерском учёте», который и лег в основу этой традиции.

Главный бухгалтер АО «ММТП» Елена Фёдорова (на фото) вспоминает, как пришла на предприятие почти два десятилетия назад. Тогда она только начинала постигать премудрости профессии. Начав с первых ступенек бухгалтерского искусства, сейчас она не только следит за надлежащим порядком в бухгалтерии градообразующего предприятия, но и сама помогает молодым коллегам.

«В нашей профессии, как и в любой другой, с одной стороны, есть вопросы знаний, умений, мастерства, а с другой – психологии. Ведь далеко не каждый человек способен стать хорошим бухгалтером. Для этого необходимы стремление досконально изучать любые документы, их соответствие действующему законодательству, требуется внимание к мельчайшим деталям, а еще – готовность постоянно учиться и желание помогать коллегам», - говорит Елена Фёдорова.

Первичные документы, акты сверок, налоговая отчетность, авансовые отчеты, справки – огромный поток бухгалтерской документации порта и его работников проходит через руки всего нескольких человек. От того, насколько все будет сделано точно и грамотно, зависит решение как производственных вопросов, так и конкретные жизненные ситуации более тысячи портовиков. Именно поэтому девушки-бухгалтеры неизменно становятся надежными помощниками в решении не самых простых и понятных непрофессионалам вопросов.

«У нас есть девочки, которые во втором поколении работают бухгалтерами. Есть те, кто пришел в порт, потому что здесь работали их родители. А самое главное: работать бухгалтером – это призвание. Нужно любить свою работу и всегда стремиться делать ее профессионально!» - говорит Елена Фёдорова.

Мы поздравляем представительниц бухгалтерии нашего предприятия, благодарим их за неизменную помощь, которую они оказывают в решении финансово-бумажных вопросов всем работникам АО «ММТП», желаем здоровья и счастья – профессионального и человеческого!