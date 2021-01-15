Быть или не быть - в администрации муниципалитета обсудили вопрос организации крещенских купаний в ЗАТО г.Североморск

В последнее время для многих североморцев стало традицией в ночь на 19 января — накануне православного праздника Крещения Господня — окунаться в прорубь. В этом году смуту в подготовку к организации купаний внес COVID–19. Несмотря на то, что по последним данным ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе стабилизировалась, заболеваемость снижается, медики все же ратуют за то, чтобы лишний раз поберечься и обойтись без лишних стрессов для организма.

Не изменилась и позиция Североморской епархии – вода должна святиться только в храмах.

- Окунаться в прорубь – это больше народная традиция, нежели церковная. Если вода освящаться в проруби не будет, купания не перестанут быть крещенскими, потому что они проводятся в крещенскую ночь. Чтобы человек пришёл в храм и набрал святую воду, поприсутствовав на праздничной божественной литургии - для церкви более важно, - прояснил присутствующий на собрании о.Александр.

Однако официально оснований для запрета на проведение крещенских купаний на данный момент нет, поэтому было принято решение начинать подготовку: силовым структурам выделить людей для обеспечения порядка, медикам – организовать дежурство «скорой», коммунальщикам – навести порядок на дорогах (максимально расчистить обочины, чтобы обеспечить парковку личных авто, и съезд к самому парку). Также будет проработан вопрос организации курсирования общественного транспорта в ночь с 18 на 19 января.

Как и в предыдущие годы, организацию купаний взял на себя руководитель базы отдыха «Ангел» Андрей Козлов. Во льду Ваенги будет вырублена полынья в виде креста и оборудованы деревянные сходни, а для удобства горожан установят теплую раздевалку.

- Хочу подчеркнуть, что окончательное решение, быть или не быть крещенским купаниям в Североморске, будет принято уже ближе к самому празднику, - резюмировал глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов.