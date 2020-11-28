«Быть мамой – великая миссия и очень тяжёлый труд»: накануне Дня матери Андрей Чибис по видеосвязи пообщался с многодетными мамами
«Хочу, пользуясь случаем, от имени всех мужчин передать вам низкий поклон. Потому что на женщин, на матерей ложится огромное количество задач. Мужчина занимается либо карьерой, либо делами, либо машиной и гаражом, а мамы и работают, и за семьёй ухаживают, и воспитывают детей. Это великая миссия и очень тяжёлый труд», – так приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис своих собеседниц, многодетных матерей из различных муниципалитетов Мурманской области, с которыми у главы региона вчера состоялся сеанс видеосвязи.
Накануне Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, 19 многодетных северянок, чьи кандидатуры были выдвинуты муниципальными образованиями, получили региональные награды. Трое из них – Екатерина Галандарова из Мончегорска, Анастасия Шибаева из ЗАТО г. Заозtрск и Варвара Шишкина из Ревды – удостоены почётного знака «Материнская слава». Ещё 16 мамам вручены памятные адреса за подписью губернатора Мурманской области.
В связи с ограничительными мерами традиционная личная встреча губернатора с награждёнными в этом году прошла в режиме онлайн. Модератором встречи выступил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев, который по очереди представлял участниц.
Диалог главы области с женщинами носил вполне практический характер. Андрей Чибис предложил собеседницам рассказать о насущных проблемах, которые их волнуют и, возможно, могут быть оперативно решены.
Так, сразу несколько мам посетовали на то, что пока далеко не во всех кружках, секциях и клубах принимается к оплате сертификат на дополнительное образование детей, выдающийся в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Андрей Чибис поручил профильным ведомствам решить этот вопрос.
Алеся Тропина из Умбы обратила внимание губернатора на неудовлетворительную уборку дорог от снега в Терском и Кандалакшском районах. Глава региона пообещал взять проблему на заметку и напомнил, что в ближайшее время по всей области начнёт действовать система онлайн-мониторинга работы дорожной техники. Кроме того, по словам Андрея Чибиса, в следующем году отдельные участки дороги Умба-Кандалакша будут отремонтированы.
Елена Нифакина из Апатитов, многодетная мама и учительница начальных классов, попросила главу области ни при каких обстоятельствах не закрывать на карантин детские сады. Андрей Чибис заверил педагога, что на сегодняшний день в регионе нет предпосылок к вторичному закрытию детсадов и школ.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо этого, северянки говорили о нехватке детских площадок, о недостаточно удобной для детей городской инфраструктуре. Но в целом, как выяснилось, многодетные мамы Заполярья настроены оптимистично.
«Я считаю, что наша страна и её защитники столь сильны, потому что воспитаны сильными, с внутренним стержнем женщинами. Не зря про русскую женщину классик писал: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». Особенно это характеризует женщин на Севере. Поздравляю вас, берегите себя, своих детей и своих мужчин – только так мы остаёмся сильными, и нам никакие проблемы не страшны!», – подвёл итог разговора Андрей Чибис.