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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.25 14:30

Быт на грани выживания: бывшее общежития на Фестивальной улице разрушается из-за постоянных потопов и пожаров

Капитального ремонта ждать минимум 13 лет, за это время управляющая организация насобирает с жильцов почти 52 миллиона рублей, а само здание рискует развалиться на части.

Здание 1974 года постройки на улице Фестивальной областного центра уже несколько лет вызывает ужас своим внешним видом. На девяти этажах здания - в прошлом общежития – 358 жилых комнат.

Как пишет @nf_murmansk, в месяц с каждой за содержание и текущий ремонт общего имущества взимается около 1000 рублей. Это более четырёх миллионов в год со всех. За такую сумму управляющая компания «ТДМ», куда неоднократно обращались жильцы, могла бы сделать хоть что-то, но не сделала.

Мусор из мусоропровода высыпается прямо на землю. Дыры в полу и стенах, висящие провода, разбитые окна, постоянные протечки на стенах, искрящиеся счётчики и полчища крыс… Перечислять ужасы этого дома можно бесконечно. Из-за старой проводки и постоянных залитий здание неоднократно горело. В последний раз – три года назад. При этом запасные выходы здесь заколочены или закрыты на замки.

Капитального ремонта ждать минимум 13 лет, за это время управляющая организация насобирает с жильцов почти 52 миллиона рублей, а само здание рискует развалиться на части.

За помощью жильцы обратились на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Отметим, что от жителей региона на «прямую линию» с президентом поступило 240 обращений с жалобами на плохое состояние жилых домов. Из них почти 100 на качество капремонта и работу управляющих компаний.

Народный фронт взял проблему на контроль, обратился в администрацию Первомайского района Мурманска за разъяснениями. Там сообщили, что за состояние дома отвечает управляющая компания, и помочь жильцам не могут.

Активисты ОНФ также обратились в прокуратуру с просьбой обязать «ТДМ» привести здание в порядок, пока не произошло трагедии.

 

 

Фото и видео предоставлено @nf_murmansk

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