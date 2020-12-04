«Быть волонтёром - это просто помощь людям - Елена Черненко
5 декабря во всем мире отмечают День волонтёра и благодарят тех людей, кто безвозмездно помогает окружающим. Бескорыстные поступки в современном мире – это та ценность, которая необходима всем нам. В Мурманском морском торговом порту волонтёрское движение возникло в 2018 году. Ежегодно к нему присоединяется всё больше портовиков. Они не побоялись продолжить свое дело и в период пандемии.
На страничке ММТП в соцсети «ВКонтакте» портовики сегодня начали цикл публикаций, в которых расскажут о волонтёрах-портовиках, которых смело можно назвать «Героями нашего времени».
Елена Черненко
Принимала участие в акциях: «Сад памяти», «Автоволонтеры». Коллеги характеризуют ее как добрую, отзывчивую, чуткую, открытую и всегда готовую прийти на помощь.
- Ваша профессия?
- Оператор экологической диспетчерской АО «ММТП».
- Что побудило стать волонтером?
- Я по большей части автоволонтёр. Побудило развозить медицинских работников сочувствие к ним в период пандемии, желание облегчить их дело.
- Как вы начинали?
- Впервые я стала волонтёром в мае 2020 года. Моя первая акция - «Сад памяти».
- Что самое сложное в волонтёрстве для вас?
- Желания много! Не хватает свободного времени, чтобы уделить его волонтёрской деятельности.
- Продолжите фразу: волонтёр – это человек...
- Который бескорыстно помогает людям и готов потратить часть своего времени для общества.
- Волонтёры ММТП, кто они?
- Это крайне отзывчивые люди. Наши портовики-волонтёры именно такие!
- Какая ваша самая главная заслуга как волонтёра?
- Это просто помощь людям. Я не считаю, что в этом есть какая-то заслуга!