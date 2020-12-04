«Быть волонтёром - это просто помощь людям - Елена Черненко

5 декабря во всем мире отмечают День волонтёра и благодарят тех людей, кто безвозмездно помогает окружающим. Бескорыстные поступки в современном мире – это та ценность, которая необходима всем нам. В Мурманском морском торговом порту волонтёрское движение возникло в 2018 году. Ежегодно к нему присоединяется всё больше портовиков. Они не побоялись продолжить свое дело и в период пандемии.

На страничке ММТП в соцсети «ВКонтакте» портовики сегодня начали цикл публикаций, в которых расскажут о волонтёрах-портовиках, которых смело можно назвать «Героями нашего времени».

Елена Черненко

Принимала участие в акциях: «Сад памяти», «Автоволонтеры». Коллеги характеризуют ее как добрую, отзывчивую, чуткую, открытую и всегда готовую прийти на помощь.

- Ваша профессия?

- Оператор экологической диспетчерской АО «ММТП».

- Что побудило стать волонтером?

- Я по большей части автоволонтёр. Побудило развозить медицинских работников сочувствие к ним в период пандемии, желание облегчить их дело.

- Как вы начинали?

- Впервые я стала волонтёром в мае 2020 года. Моя первая акция - «Сад памяти».

- Что самое сложное в волонтёрстве для вас?

- Желания много! Не хватает свободного времени, чтобы уделить его волонтёрской деятельности.

- Продолжите фразу: волонтёр – это человек...

- Который бескорыстно помогает людям и готов потратить часть своего времени для общества.

- Волонтёры ММТП, кто они?

- Это крайне отзывчивые люди. Наши портовики-волонтёры именно такие!

- Какая ваша самая главная заслуга как волонтёра?

- Это просто помощь людям. Я не считаю, что в этом есть какая-то заслуга!