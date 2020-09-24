Бытовые приборы учёта попадут в электронный реестр Росстандарта

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг, следует из документа.

Как отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов, законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным. В частности, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счётчиков, пишет «Российская газета» со ссылкой на приказ Минпромторга.

При этом до конца 2020 года действует мораторий на поверки бытовых счётчиков, введённый в начале пандемии коронавируса. Ресурсоснабжающие и управляющие компании пока обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени.

А в это время, как пишет «КоммерсантЪ», установка приборов учёта электроэнергии может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей граждан. Правительство поручило профильным ведомствам проработать вопрос и принять меры для сглаживания негативного эффекта.

Как отмечается в поручениях вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября, «факторы, связанные с организацией учёта электроэнергии» могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, который регулируется предельными индексами (они устанавливаются для каждого региона). Срок исполнения поручения - 19 ноября, уточняет газета.

В аппарате вице-премьера Борисова изданию подтвердили, что увеличение платы за коммунальные услуги возможно. Но чтобы включение затрат на организацию учёта не привело к сверхнормативному росту платежей, профильные министерства (в частности Федеральная антимонопольная служба, министерство энергетики РФ и министерство экономического развития РФ) должны представить проект постановления с детальным финансово-экономическим обоснованием финальной суммы, на которую может повыситься общий платёж граждан.