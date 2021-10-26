Бюджет-2022-2023: в ЗАТО г. Североморск растут доходы и расходы

26 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В заседании Совета депутатов принял участие врио главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов.

Перед началом заседания заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков вручил председателю Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгению Алексееву Почётный знак «За заслуги перед Мурманской областью», которым он награждён постановлением губернатора Мурманской области №59-ПГ от 13 мая 2021 года.

Награды также были вручены: Юлии Гапоновой – Благодарственное письмо Министра внутренней политики Мурманской области за активное участие в общественном контроле за проведением выборов. Благодарностью Общественной палаты Российской Федерации награждены Александр Левицкий и Вадим Свищенко за активное участие в контроле за соблюдением избирательных прав граждан. Памятный адрес главы ЗАТО г. Североморск вручён Владимиру Олейникову, а Благодарственное письмо Совета депутатов ЗАТО г. Североморск начальнику Управления финансов администрации флотской столицы Надежде Ракшиной.

Во время заседания депутаты приняли семнадцать решений. Они согласовали назначение на должность директора Муниципального бюджетного учреждения культуры Центр досуга молодёжи кандидатуру Наумовой Инны Александровны.

Депутаты внесли изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Объём доходов утверждён в размере 3 млрд 898 млн 155,7 тысячи рублей, а объём расходов - 4 млрд 16 млн 72,3 тысячи рублей.

Доходы бюджета выросли на сумму 91 млн 830,1 тысячи рублей. Выросли и расходы на 114 млн 307,1 тысячи рублей. Самое большое увеличение расходов на сумму 54 млн 739,0 тысячи рублей произошло по программе «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск». На 17,6 миллиона рублей выросли расходы на образование, на 8,9 миллиона рублей на культуру. На 11,5 миллиона рублей уменьшен верхний предел муниципального внутреннего долга.

Внесены изменения в Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск. Положение приведено в соответствие с Бюждетным кодексом РФ в части казначейского обслуживания исполнения бюджета.

Депутаты внесли изменения и в Положение об Управлении финансов администрации ЗАТО г. Североморск.

Депутаты утвердили три Положения. Утверждено Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области, который устанавливает приоритет профилактических мероприятий по отношению к контрольным, новые виды профилактических и контрольных мероприятий, возможность уменьшения количества проверок не только за счет приоритета профилактики нарушений, но и посредством введения более мягких (по сравнению с проверками) контрольных мероприятий, а также сокращение сроков проведения проверок.

Депутаты также утвердили Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществляемом на территории муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области.

Утверждено Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области.

Депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование Муниципальным бюджетным учреждениям ЗАТО г. Североморск: «Дому детского творчества им. Саши Ковалёва», «Детскому морскому центру им. В. Пикуля», «Детско-юношеской спортивной школе №3», «Детско-юношеской спортивной школе №1» и «Центру дополнительного образования» недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций ЗАТО г. Североморск, сроком на 5 лет.

Были внесены изменения в отдельные муниципальные правовые акты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

Депутаты приняли решение о награждении Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск служащих федерального государственного казенного учреждения «1469 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации.

Депутаты своим решением предложили губернатору Мурманской области кандидатуру Тарайкович Елены Владимировны для назначения членом избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса.