Выездные прививочные пункты в Мурманске будут работать ежедневно с 26 октября по 7 ноябряДля рыбаков утвердили общий допустимый улов на 2022 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.10.21 16:00

Бюджет-2022-2023: в ЗАТО г. Североморск растут доходы и расходы

26 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В заседании Совета депутатов принял участие врио главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов.

Перед началом заседания заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков вручил председателю Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгению Алексееву Почётный знак «За заслуги перед Мурманской областью», которым он награждён постановлением губернатора Мурманской области №59-ПГ от 13 мая 2021 года.

Награды также были вручены: Юлии Гапоновой – Благодарственное письмо Министра внутренней политики Мурманской области за активное участие в общественном контроле за проведением выборов. Благодарностью Общественной палаты Российской Федерации награждены Александр Левицкий и Вадим Свищенко за активное участие в контроле за соблюдением избирательных прав граждан. Памятный адрес главы ЗАТО г. Североморск вручён Владимиру Олейникову, а Благодарственное письмо Совета депутатов ЗАТО г. Североморск начальнику Управления финансов администрации флотской столицы Надежде Ракшиной. 

Во время заседания депутаты приняли семнадцать решений. Они согласовали назначение на должность директора Муниципального бюджетного учреждения культуры Центр досуга молодёжи кандидатуру Наумовой Инны Александровны.

Депутаты внесли изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Объём доходов утверждён в размере 3 млрд 898 млн 155,7 тысячи рублей, а объём расходов - 4 млрд 16 млн 72,3 тысячи рублей.

Доходы бюджета выросли на сумму 91 млн 830,1 тысячи рублей. Выросли и расходы на 114 млн 307,1 тысячи рублей. Самое большое увеличение расходов на сумму 54 млн 739,0 тысячи рублей произошло по программе «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск». На 17,6 миллиона рублей выросли расходы на образование, на 8,9 миллиона рублей на культуру. На 11,5 миллиона рублей уменьшен верхний предел муниципального внутреннего долга. 

Внесены изменения в Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск. Положение приведено в соответствие с Бюждетным кодексом РФ в части казначейского обслуживания исполнения бюджета.

Депутаты внесли изменения и в Положение об Управлении финансов администрации ЗАТО г. Североморск.

Депутаты утвердили три Положения. Утверждено Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области, который устанавливает приоритет профилактических мероприятий по отношению к контрольным, новые виды профилактических и контрольных мероприятий, возможность уменьшения количества проверок не только за счет приоритета профилактики нарушений, но и посредством введения более мягких (по сравнению с проверками) контрольных мероприятий, а также сокращение сроков проведения проверок.

Депутаты также утвердили Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществляемом на территории муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области.

Утверждено Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области.

Депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование Муниципальным бюджетным учреждениям ЗАТО г. Североморск: «Дому детского творчества им. Саши Ковалёва», «Детскому морскому центру им. В. Пикуля», «Детско-юношеской спортивной школе №3», «Детско-юношеской спортивной школе №1» и «Центру дополнительного образования» недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций ЗАТО г. Североморск, сроком на 5 лет.

Были внесены изменения в отдельные муниципальные правовые акты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

Депутаты приняли решение о награждении Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск служащих федерального государственного казенного учреждения «1469 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации.

Депутаты своим решением предложили губернатору Мурманской области кандидатуру Тарайкович Елены Владимировны для назначения членом избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"СООБЩИ О ТЕРРОРИЗМЕ!СООБЩИ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ!СООБЩИ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ!
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
Евген
22.10.21 01:19
Вор должен сидеть в тюрьме!
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на картофель, охлаждённые и мороженые куры, морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 1,04 рубля, доллар теряет 58 копеек-PRO Энергетику (18+)КТР региона контролирует формирование тарифов с учетом реальных затрат-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Интернет-приёмной ФССП России создан новый вид обращений для граждан-двойников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика